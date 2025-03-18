MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl Genel Meclisi üyeleri ve Belediye Başkanları, projeye katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dodurga'da Milli Emlak’a ait yaklaşık 600 dönümlük tarım dışı alan, zeytin bahçelerine dönüştürülmek üzere çiftçilere kiralanacak. Bölge çiftçilerine 5’er dönüm olarak kiralanacak bu araziler, Özel İdare tarafından sağlanacak fidan desteğiyle 15 bin fidanla buluşacak. Proje, başlangıçta 100 çiftçinin katılımıyla hayata geçirilecek ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Stratejik öneme sahip zeytinin daha fazla tarımsal alanda yetiştirilmesi amacıyla başlatılan bu projeyle, bölge tarımı yeni bir çeşitlilik kazanacak.”

Editör: HABER MERKEZİ