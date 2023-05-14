Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Akşemseddin İlkokulu 1070 nolu sandıkta eşi ve kızları ile birlikte gelerek sandık görevlileri ile selamlaştıktan sonra oyunu kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması dilek ve temennisinde bulunan Kaya'nın oy zarfını kızı Ayşe Naz sandığa attı. Eşinin de oy kullanmasının ardından diğer sandıkları da gezen Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Oyunu kullanan Kaya, kısa bir açıklama da bulunarak "Eşimle birlikte oylarımızı kullandık. Kızlarımız da Yüzyılın Seçimine tanıklık ettiler. Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.