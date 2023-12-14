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2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 gündür yoğun bakımda tutulan Bitmez, yaşamını yitirdi.

DÜŞERKEN KAFASINI

BASAMAĞA ÇARPMIŞTI

Hasan Bitmez geçtiğimiz Salı günü Meclis'te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul'daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez'e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı. Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

BAKAN KOCA: 11.50'DE VEFAT ETTİ

Sosyal medya üzerinden vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

CENAZE YARIN

DEFNEDİLECEK

Hasan Bitmez için bugün 16.00'da TBMM'de resmi tören düzenlenecek. Bitmez'in cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii'nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi'de defnedilecek.

SP’DEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Hakk'a yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir taziye mesajı yayımlandı. Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı. GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı.

SİYASETE REFAH

PARTİSİ'NDE BAŞLADI

2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor. Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.

(haberler.com)