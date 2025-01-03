AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Buharevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Bayat Mahallesi Fikret Külcü, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçıl, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı M. Gamze Güzel’i ziyaret etti.



Milletvekili Ahlatcı, ziyaretlerde muhtarların taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Muhtarlarla yaptığı görüşmede 7/24 telefonunun memleket için açık olduğunu belirten Yusuf Ahlatcı, hizmet için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Muhtarlar tarafından kendisine gösterilen misafirperverliğe de teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, tüm muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.