Çorum’da yeni açılan Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi’nde kan bağışı kampanyası yapıldı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Türk Sağlık-İş) Sendikası tarafından Kızılay Derneği Çorum Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde organize edilen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Türk Sağlık-İş Şube Başkanı Murat Yurt, düzenledikleri etkinliğe katkı sağlayarak kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ