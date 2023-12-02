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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ile birlikte fuarı gezen Milletvekili Ahlatcı, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği “Zihin Çizgilerimiz ve Kudüs” söyleşisi ve imza törenine katıldı.

80 yayınevinin yer aldığı 11. Kitap Kültür Günleri için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi’nde kurulan stantları gezen Milletvekili Ahlatcı, fuara gelen öğrenciler ve vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Fuarı gezen öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Ahlatcı, çocuklara tavsiyelerde bulunarak başarılı olmanın yollarını anlattı.

Öğrenciler ile yakından ilgilenen Milletvekili Ahlatcı, “Renkli dünyamıza neşe katan bu küçük gülücükler, çiçekler gibi aramıza öyle güzellik katmış ki! Her biriniz, bu anın içindeki mutluluğun en güzel parçasısınız meleklerim” diyerek öğrencilerin sevgisine karşılık verdi.



Gittikleri ve ziyaret ettikleri her yerde vatandaşlar tarafından kendilerine gösterilen güven ve desteklerden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Milletvekili Ahlatcı, “Onların sevgi ve duaları bizlere en büyük güç oluyor. Onlara layık olabilmek adına durmadan Çorum’umuz için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.