AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri ve Konya İllerinin 8. Olağan İl Kongrelerine katılarak, partililere ve halka hitap etti. Kayseri 8. İl Kongresinde divan heyetinde de yer alan Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi tokalaşması ve selamlaşması dikkat çekti.

Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyon Üyesi Ahlatcı, katıldığı kongrelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“AK KADROLAR

SALONA SIĞMIYOR”

Kayseri ve Konya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dava arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, iki şehirde yapılan kongrelerde AK Partililerin salonlara sığmadığını ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZ

BİZE SAHİP ÇIKIYOR”

Kayseri ve Konya olmak üzere AK Parti kongrelerinin her yerde büyük bir coşku içerisinde geçtiğine vurgu yapan Milletvekili Ahlatcı, “Kongrelerimizde vatandaşlarımız tarafından AK Partimize inanılmaz bir sahip çıkma, destek olma arzusu, kadrolarımızda ise birlik ve bütünlük içerisinde çalışma arzularına şahit oluyoruz” dedi.

Milletvekili Ahlatcı’nın da içerisinde bulunduğu toplu fotoğraf çekimi ile kongreler sona erdi.

Editör: Haber Merkezi