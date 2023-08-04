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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

Yatırım, üretim ve istihdam konularının görüşüldüğü ziyarette, Çorum iş dünyasının sorunları, talepleri ve istekleri başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı istişare edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çorum sanayisinin kalkınmasına ilişkin önerilerini aktaran Milletvekili Ahlatcı, iş insanlarının sıkıntılarının çözümü noktasında bir köprü vazifesi göreceğini dile getirdi.

Çorum ekonomisinin büyümesi adına her zaman olduğu gibi bundan sonrada birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Milletvekili Ahlatcı, Gelecek her türlü talep ve beklentileri meclise ve yetkili mercilere taşıyarak çözüm noktasında gerekenin yapılması için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a gösterdiği ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.