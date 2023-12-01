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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Çorum’dan AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur de iştirak etti.

Toplantıda il başkanları, belediye başkanları ve diğer AK Partililere bir konuşma yapan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, teşkilat içerisinde geçtiğimiz haftasonu Belediye Başkan Aday Adaylarına yönelik yapılan temayül sonuçlarının Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan'a sunulduğunu ve sonucu Erdoğan'ın bilmesini istediği kişilerden başka kimsenin bilmeyeceğini vurguladı.



Toplantıda Down Sendromlu çocuklar ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’ni 7 Ekim’de partilerine yakışır bir şekilde icra ettiklerini hatırlatarak, “Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Partinin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasında olduklarını ifade ederek, “Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında: “Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz” diye konuştu.