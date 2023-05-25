Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkına çağrıda bulundu. Aşgın, “Mutlu, müreffeh ve güçlü yarınlarımızı da inşallah yine sizlerle el ele, omuza omuza inşa edeceğiz.” dedi.

28 Mayıs seçimlerinin, 85 milyonun kazanacağı bir zaferle sonuçlanacağını ifade eden Başkan Aşgın “Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, onun yolunda, onun dava ve yol arkadaşı olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah tüm milletimizle ve Çorum halkının destekleriyle birlikte 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı diyeceğiz. Milletimiz vereceği kararla ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak” şeklinde konuştu.

Çorum halkının 28 Mayıs'ta eser siyasetinden ve hizmet siyasetinden yana olduğunu sandıkta en güzel şekilde göstereceğini vurgulayan Başkan Aşgın “2023 Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacak. Milletimiz, hayati bir seçimi pazar günü zaferle noktalayacaktır. Aziz milletimiz üreten, büyüyen, her alanda kendine yeten, gelişen, müreffeh Türkiye'ye için Recep Tayyip Erdoğan’a destek verecektir.” dedi.