CHP İl Başkanı Ümit Er, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Milletvekili Adayı Burçin Solmaz Polat ve bazı parti temsilcileri, sandık kurullarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi, herhangi bir aksaklık olup olmadığını sordu.

TAHTASIZ, AİLESİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI

Millet İttifakı temsilcileri, vatandaşlarla da sohbet ederek, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

CHP Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, oyunu Kocatepe İlköğretim Okulu’nda kullandı.

Eşi Perinay Tahtasız ve kızı Yaren ile birlikte oyunu sandığa atan Mehmet Tahtasız’a CHP İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı'nın Milletvekili Adayları, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da eşlik etti.

İL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ ADAYI AYNI SANDIKTA OY KULLANDI

CHP İl Başkanı Ümit Er ise Milletvekili Adayı Burçin Solmaz Polat ile aynı sandıkta oy kullandı.

Ümit Er ve Burçin Solmaz Polat, Bahçelievler Kız Meslek Lisesi’nde oylarını sandığa attı.

Oy kullanma işlemlerinin ardından CHP heyeti, sandık kurullarını ve vatandaşları ziyaret etti.