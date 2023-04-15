CHP İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, CHP İl Sekreteri Aydın Taşkın ile her iki partinin yöneticileri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, “Kızılay'da kan kalmadığını 3 günlük stok kalınca fark eden, hastanelerde ameliyatların ertelenmesine neden olan Kerem Kınık'ın depremde sattığı çadırları, gıda maddelerini unutmadık. Depremzedelere zamanında yapamadıkları yardımları hiçbir zaman unutmayacağız!

Ama şu an önceliğimiz kan.

13.Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine tüm halkımızı sorumlu davranmaya ve kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ise kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu, kanın tek kaynağının insan olduğunu dile getirerek, “Millet İttifakı’nın iktidarında Kızılay ticari bir kuruluş olmayacak. Kızılay’ı eski yapısına tekrar kavuşturacağız. Ancak şu anda zor durumdaki insanlarımızın hayatını kurtarmak için kan veriyoruz. Tüm halkımızı da duyarlı, sorumlu davranmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)