Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve bazı parti yöneticileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Gülser nezdinde tüm teşkilatın Polis Haftasını kutlayan Millet İttifakı temsilcileri, bir süre sohbet ederek değerlendirme yaptı.

Millet İttifakı temsilcileri, daha sonra Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret ederek personelin gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.