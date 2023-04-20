Kargılılar, küçülmenin ve yatırım alamamanın mağduriyetini yaşadıklarını dile getirerek, “istikrar, huzur ve güven ortamı istiyoruz” dedi.

CHP logosuyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı ve Burçin Solmaz Polat, parti yöneticileri ile birlikte Kargı’da saha çalışması yaptı.

Tekstil firmasını, ilçe esnafını, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini, kıraathaneleri ve diğer kuruluşları ziyaret ederek ilçenin nabzını yoklayan ve Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek projeler hakkında özet bilgiler veren milletvekili adayları, yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı.

KARGI HAKKINI ALACAK

Milletvekili Adayları, 14 Mayıs seçimlerinin önemi üzerinde durarak, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, barış, adaletle taçlandırmak istiyoruz. Seçimlerin önemi çok büyük. Lütfen sandığa, demokrasiye sahip çıkalım. Temel amacımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirmek, parlamentoda çoğunluğu sağlamak, ülkemize demokrasiyi, baharı getirmek” diye konuştu.

Millet İttifakı temsilcileri, ilçenin hak ettiği yatırımları alacağını ve hep birlikte kalkınma hamleleri uygulayacaklarını dile getirdi.

Kargı ziyaretine; Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Hanim Ergül, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, İYİ Parti İlçe Başkanı Numan Moral, Milet İttifakına destek veren partilerin ilçe başkanları, İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları katıldı.

(Haber Merkezi)