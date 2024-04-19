31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde merkez ve ilçelerden MHP adına İl Genel Meclisi üyeliği görevine seçilen isimler Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki heyeti ağırlayan Vali Dağlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Genel Meclisi üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

MHP İl Başkanlığı’ndan İl Genel Meclisi üyeleri adına yapılan açıklamada ise “Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehrimizin tükenmez nefesi olacağız” görüşüne yer verildi.

Vali Zülkif Dağlı’yı ziyarette gelecek 5 yıl içinde kısa, orta ve uzun vadedeki yapmak istenilen konular ve hizmetlerin görüşüldüğü ve bu konuda Valimizin öncelikli konuları hassasiyetle takip ederek gerekli desteği vereceğini beyan ettiği vurgulanan açıklamada: “Öncelikli konularımız; Köy İçme Sularının Tamamen Çözüme Kavuşması; Tarımsal Sulama Projelerinin Desteklenmesi; Grup Yollarının Sıcak Asfaltlanması ve Köylere Gelir Getirici Projelerinin Artırılması”dır.

Yukarıda belirttiğimiz öncelikli konuları ve kısa, orta, uzun vadedeki tüm projeleri gerekli komisyonlara iletecek, hiçbir taviz vermeden takipçisi olacağız. İlimizin ve tüm ilçelerimizin her alanda daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte hareket etmek, ortak hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ