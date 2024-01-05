Osmancık Belediye Meclisi Üyesi Arslan, İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Boyacı ile birlikte İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kemal Arslan burada aday adaylığı başvuru dosyasını İl Başkanı Erkan Yıldız'a takdim etti.

İYİ PARTİ’NİN ÜYE

SAYISI İKİYE ÇIKTI

Arslan'ın MHP'den istifa ederek İyi Parti’ye katılmasıyla Osmancık Belediye Meclisi'nde dağılım değişirken, İYİ Parti'nin Belediye Meclisi üye sayısı da ikiye çıkmış oldu.

İYİ Parti Osmancık Belediye Meclisi'nde Kemal Yücel Kurşun ile temsil ediliyordu.