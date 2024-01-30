MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı ile düzenlenen Grup Toplantısı’na katılan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a Ankara ziyaretinde Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, İl, Merkez İlçe ve İlçe Teşkilat yöneticileri, İlçe Ocak Başkanları, KAÇEP Birimi yöneticileri, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri de eşlik etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakı olarak katılacaklarını hatırlatarak “Milliyetçi Hareket Partisi tüm Çorum teşkilatı ile tek yumruk olmuştur” diyen MHP İl Başkanı Çıplak, başarılı bir seçim süreci yürüteceklerini inandıklarını vurguladı.



MHP Çorum İl Teşkilatları olarak Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın misafiri olarak Ankara’ya gittiklerini söyleyen ve gezilerini değerlendiren İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak; “Tüm teşkilatlarımızla bir olduğumuzu, tek ses olduğumuzu, partimizin her daim emrinde olduğumuzu vurgulamaktayız. Parti politikalarımızda sapmadan, Cumhur İttifakı ruhunu benimsemiş teşkilatımızla liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz.



Genel merkezimizin yerel seçimler için aldığı kararları harfiyen uygulayacağız. Genel merkezin politikalarını ve stratejilerini takip ederek, Yerel seçimlerde parti içinde birlik ve disiplini sağlayarak, başarılı bir seçim kampanyası yürütme konusunda kararlıyız. Bugün burada olduğu gibi bundan sonrada partimiz ve Liderimizin emrinde olacağız. Allah’ın izniyle Çorum’a Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı mührünü vuracağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)