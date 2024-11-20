MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın divan başkanlığını üstlendiği toplantıya, Çorum'un tüm ilçeleriyle tam kadro katılım sağlandı.

Merkez ilçe dahil olmak üzere 14 ilçe başkanının yanı sıra, Alaca, Sungurlu, Osmancık, Dodurga belediye başkanları, Ülkü Ocakları başkanları, Kaçep sorumluları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve Türk Kamu-Sen'e bağlı sendika temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Toplantıya Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte MHP MYK Üyesi Çankırı Milletvekili Doç. Dr. Pelin Yılık, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Dr. Ahmet Korhan Mastı, MYK Üyeleri Emine Güven Öztürk, Ahmet Karagöz ve Emre Acı gibi önemli isimler de katıldı. Ayrıca, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı İl Başkanı Av. M. Fatih Kaya, Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin ve Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak'ın da bulunduğu çok sayıda partili bu birliktelikte yer aldı. Programda Milletvekili Kayrıcı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin mirasına sahip çıkmaya devam ettiklerini vurguladı.

MHP Çorum İl Başkanı Çıplak konuşmasında MHP’nin milli çıkarları ve egemenlik haklarını savunduğuna dikkat çekti. Mehmet İhsan Çıplak, Türkiye'nin çeşitli alanlarında kazandığı başarıları sıralayarak: “Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, milletimizle ortak değerleri olmayanlar, bizim yolumuza engel olamayacak. MHP güçlü Türkiye hedefiyle, daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edecek” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ