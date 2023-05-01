14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren MHP’de kısa adı KAÇEP olan Partisi Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Teşkilatı da sahaya indi.

KAÇEP Teşkilatı, sabah saatlerinde milletvekili adaylarına destek amacıyla kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltının ardından da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde kurulan Seçim Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Seçim Bürosu açılışına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, KAÇEP İl Başkanı Serap Ergün ile birlikte yüzlerce partili kadın katıldı.

Duaların okunmasıyla başlayan törende konuşan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Kadın elinin değdiği her şeyin güzelleşeceğini bildikleri için partili kadınlara yönelik olarak seçim ofisi oluşturduklarının anlattı.

Vahit Kayrıcı, partili kadınlardan öncelikle 5 Mayıs’ta Çorum’a gelecek olan Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin programına yoğun katılım sağlamalarını, ardından da 14 Mayıs seçimlerinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de partilerine destek için çalışmalarını istedi.

Daha sonra ise seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

(Volkan Sınayuç)