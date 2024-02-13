Partililerle birlikte seçim startını veren Selahattin Erdoğan, ilk olarak Kargı Kaymakamı Taha Soydaş’ı ziyaret etti. Ziyarette çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Kaymakam Soydaş, nazik ziyareti için Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, başarılar diledi.



Kurumlara ve okullara da ziyaret gerçekleştirilen MHP Kargı Belediye Başkan Adayı Selahattin Erdoğan, talep ve istekler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçime hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, belediye başkanı olması halinde Kargı’ya yapacakları hizmetler hakkında da bilgiler verdi.



Projelerinin hazır olduğunu Kargı’nın çehresinin değişeceğini dile getiren MHP adayı Erdoğan, ilçenin gereken hizmeti alması için var güçleri ile tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları, partililer ve vatandaşlar ile birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapacaklarını söyledi. İlçenin bugüne kadar alamadığı tüm hizmetlere kavuşmasını sağlayacağını kaydeden Erdoğan, tüm vatandaşların da yapılacak olan seçimlerde desteğini beklediğini sözlerine ekledi.



Kargı’nın derdi ile dertlenecek en iyi hizmeti alması için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Selahattin Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerinin devam edeceğini, vatandaşların taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve çıktıkları bu yolda kendilerine verilecek olan destekten dolayı şimdiden ilçe halkına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)