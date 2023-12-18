MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan İl Başkanları toplantısında, ana gündem 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri oldu. İl başkanları toplantısında mahalli idareler seçimleri ve Cumhur İttifakının yol haritası hakkında önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, AK Parti ile müzakerede önceliklerinin Türkiye Yüzyılı olduğunun altını çizdi.



Cumhur İttifakı olarak büyük resme baktıklarını, ormanın bütününe odaklandıklarını vurgulayan Devlet Bahçeli, “3 veya 5 belediye pazarlığında değiliz. Fitne akınına hazırlıklıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır. Türkiye’nin Yeni Yüzyılı'nı tek yürek olarak inşa etmeliyiz” diye konuştu.

Amçlarının Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş, temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmak olduğunu belirten Devlet Bahçeli şu görüşlere de yer verdi; “Milleti ve ülkesinin varlığı için candan, yardan ve yarınlardan vazgeçmeye yeminli olan Milliyetçi-Ülkücü hareket için esas amaç kazanacağı belediye sayısından daha fazla Türkiye'nin ve Türk milletinin ebedi saadet ve selametidir. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaştığı bu dönemde, yeni yüzyılı tek yürek halinde inşa etmeliyiz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da yerel seçimler öncesinde düzenlenen toplantının verimli geçtiğini bildirdi.