Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum teşkilatının önde gelen isimleri, Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı makamlarında ziyaret edildi.

Ziyarette; MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yer aldı. MHP heyeti, Çorum’un genel durumu, yerel yönetim çalışmaları ve teşkilat faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişi yapılarak, Çorum'daki belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve teşkilat yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Heyet, özellikle Ankara’dan gelen destek ve ilgiden dolayı Sadir Durmaz ve Vahit Kayrıcı’ya teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ