Osmancık’a bağlı Alibey köyünde düzenlenen bir mevlit yemeğinin ardından 18 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Osmancık Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Osmancık TV’nin haberine göre, yaklaşık 40 kişinin katıldığı yemekte pirinç pilavı, taze fasulye, tavuk eti, tulumba tatlısı, kapalı ayran ve salata ikram edildi. Aynı yemekten yiyenler benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Acil önlem ve tedbirlerin alındığı Acil Servis Biriminde 8 kişinin taburcu edildiği, müşahede altında olan 10 kişinin de genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi