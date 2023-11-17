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62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Dilovası’nda seyir halindeyken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu öğrenilen sunucu Metin Uca, 15 Kasım’daki ameliyatının ardından entübe edildi.

Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, X hesabından Metin Uca’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

METİN UCA KİMDİR?

Sunuculuk, yazarlık ve seslendirme sanatçılığı yapan Metin Uca, 13 Kasım 1961’de İstanbul’da doğdu.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT’ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

Uca, 1999 yılında sonra “Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri programı sundu. Uca’ya bugünkü şöhretini ise 2002-2011 yıllarında Star TV’de sunduğu “Passaparola” adlı yarışma programı kazandırdı. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme yapan sanatçı, 2004’ten bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu.

Uca, 2 Şubat 2023’te Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge’a geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu öğrenildi. Daha sonra ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmuyor.