Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada iç kesimlerde sıcaklığın düşeceği, yurdun kuzey kesiminde ise aralıklı sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Son değerlendirmelere göre bölgemizde özellikle iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugünden itibaren etkisini azaltacağı, 6 ila 10 derecelik düşüşler beklendiği belirtilen açıklamada 5 günlük tahmine göre Çorum’da da sıcaklığın 29-36 derece arasında olacağı dile getirildi.

Sıcak hava dalgasının özellikle iç kesimlerde yarından itibaren etkisini kaybedeceği, bu hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada: “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde önümüzdeki 5 gün içerisinde beklenen hava sıcaklıkları (°C); Samsun: 30-28 Sinop: 30-29 Çorum 36-29 Kastamonu: 36-26 Tokat 38-28 Ordu 30-27 Amasya 38-31 olarak tahmin edilmektedir” görüşüne yer verildi.