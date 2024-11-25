KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26 Kasım Salı günü ilk saatlerden itibaren Çorum çevrelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışların yol açacağı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yapılan açıklamada kar yağışının beklendiği sürenin 26 Kasım Salı günü sabah saat 06.00 ile akşam saat 21.00 arasında olduğuna dikkat çekildi.

Salı günü en düşük hava sıcaklığının ise -5 derece olması bekleniyor.