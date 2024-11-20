Yağışsız geçen günler son bulacak, yurt genelinde sağanak hakim olacak. Kanada üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Soğuk havaya zaman zaman poyraz zaman zaman lodos eşlik edecek. Sıcaklıklar ise yurt genelinde 10 ila 12 derece arasında düşecek.

Çorum'da yarın (Perşembe) günü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığı en yüksek 16 en düşük ise 3 derece olması bekleniyor.

22 Kasım Cuma günü ve 23 Kasım Cumartesi günü ise kentte yağmur görülüyor. Hava sıcaklıkları ise en yüksek 17 en düşük ise 8 derece olması bekleniyor.

24 Kasım Pazar günü kar yağışının beklendiği Çorum'da hava sıcaklıkları en yüksek 3 derece en düşük ise -2 dere olması bekleniyor.