Yaz aylarının son günlerinde sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre sıcaklıklar yarından itibaren nispeten düşüşe geçiyor. Yarın kuzey kesimlerde sağanak yağış var. Bugün ise yurt genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerine gösterecek.

ÇORUM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çorum'da bugün en düşük 16, en yüksek 36 derece olacak. Pazar ve pazartesi günü ise en düşük 13, pazar en yüksek 31 derece, pazartesi 25 dolaylarında seyredecek. Salı en düşük 14, en yüksek 27. Çarşamba ise en düşük 10, en yüksek 27 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe en düşük 11, en yüksek 29 derece olacak.