Tahmini Okuma Süresi: dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenleri, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ı adının yaşatıldığı okulunda andı.

Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 6 yıl önce karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.



Çorumlu Aybüke öğretmen, şehadetinin ardından ismi verilen, görev yaptığı okulda ilçedeki meslektaşları tarafından yad edildi. Okula kazandırdığı müzik atölyesinde düzenlenen programda, ilçede farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri şehit öğretmenin Mağusa Limanı türküsü başta olmak üzere en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Programa katılan öğretmenler ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendileri için hüzünlü geçtiğini söyledi. “Aybüke ve Necmettin öğretmen gibi birbirinden değerli daha nice öğretmenleri eğitim camiası olarak şehit verdik. Neslimizin yücelmesi adına her türlü fedakarlığa katlanan, dünün, bugünün ve yarının mimarları, birbirinden değerli bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diyen Mehmet Nezir Sevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Aybüke öğretmenin hatırasını yaşatmak için programlar düzenlediklerini belirtti.

KONSER PLANLAMIŞ

Aybüke öğretmen ile aynı dönemde ilçede görev yapan müzik öğretmeni Hakan Karabulut, hayatının baharında şehit olan Aybüke Yalçın'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Karabulut, “En güzel mertebe ile gitti bu dünyadan ama hayatının baharındaydı. Yapmak istediği çok şey vardı. Çok planı vardı. Çok sesli korolarda görev alıyordu. İlçede her türlü müzik programına beraber gidiyorduk. İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont alabilmek için bir hayır konseri planladık. Anne ve babası olmayan çocuklar için bir hayır konseri verme adına planımız vardı. Çok güzel bir projeydi ve bunun yanı sıra birçok proje daha yapmak istedik. Yaptıklarımız maalesef ömrü kadar oldu. Aybüke'miz gittikten sonra böyle etkinliklere giremedik. Çünkü onun yeri dolmayacaktı” diye konuştu.

Öğrencilerden Elanur Taş, şehit Aybüke öğretmenin görev yaptığı ve adının yaşatıldığı okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Melek Rana Sevim, şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmen ile tanışamasalar da onu çok sevdiklerini ifade ederek, “Bu okulda okuduğumuz için gururluyuz. Onun sayesinde kurulan müzik atölyesinde müzik dersi görüyoruz ve müzik derslerini daha çok sevdik” dedi.