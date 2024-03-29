Ziyaret kapsamında Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret eden Karagöz, Vali Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çalışma ve İş kurumu Müdürü Levent Tuzcu, Çorum OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın ile ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yer aldığı il brifingine katıldı.

Toplantıda, mesleki eğitimin mevcut durumu, gelecekte uygulanması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapan Genel Müdür Karagöz, mesleki eğitimde; eğitime nitelikli erişimin, tanıtım ve yönlendirmenin, farkındalık arttırma çalışmalarının ve nitelikli istihdamın önemli olduğunu belirterek sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisas okulu modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti

Valilik ziyaretinin ardından mesleki ve teknik eğitim okul müdürleri ile bir araya gelen Karagöz, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve bakanlıkça hayata geçirilen yeni uygulamalar, okulların faaliyetleri ile önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu. Kendisine iletilen görüş ve önerileri önemsediklerini, gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Karagöz, mesleki okulların Çorum’a katma değer kattıklarını görmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

İl programı kapsamında okul ziyaretleri de gerçekleştiren Genel Müdür Karagöz, ilk olarak Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezinde işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için makine teknolojisi ve tasarımı alanında, yenilikçi ve 21. yüzyıl teknolojilerine uygun eğitim atölyelerinin yer aldığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi ile hayata geçirilen Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Karagöz ile Milli Eğitim Müdürü Kodek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen SOGEP kapsamında gerçekleştirilen Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi Projesi ile Türkiye’de ilk, dünyada ikinci olarak Çorum’da kurulan Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Karagöz’e Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve proje iştirakçisi Alapala Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde değirmencilik alanında nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sunacak olan Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi hakkında bilgiler verildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ