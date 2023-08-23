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Çorum’un tanınmış esnaflarından Rıfat & Ülker Umur çiftinin kızları Gaziantep Yavuzeli’nde görevli öğretmen kızları Merve ile yine Gaziantep’te görev yapan memur emeklisi Yozgatlı Ali & Şemsi Öney çiftinin oğulları Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aykut Öney geçtiğimiz günlerde düzenlenen iki düğünle hayatlarını birleştirdi.

Genç çift için ilk düğün ve kına gecesi Çorum’da yapıldı. Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen yemekli kına gecesinin ardından ertesi günde Yozgat Efe Kır Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile düğün merasimi gerçekleştirildi.

Yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde salona giren genç çift, ilk dansın ardından halay ve çiftetelliye eşlik etti. Görkemli ve coşkulu geçen iki düğünde de genç çift ömür boyu bir mutluluk için “Evet” dedi. Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, Merve ve Aykut çiftinin mutluluğuna ortak oldu.