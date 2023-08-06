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Anayasal güvence ile sendikal örgütlenme hakkı elinde bulunan memurların zorla Memur –Sen’e üye yapılmak istendiğini, bunun için her türlü zorbalıklara başvurulduğunu belirten Göçmen, yargının ise bu sendikaya dur diyerek gereken cevabı verdiğini açıkladı.

İl Özel İdaresi’nde çalışan memurların toplu iş sözleşmesine eklenen bir madde ile Memur-Sen’e üye olmayanların toplu sözleşmeden faydalanması için dayanışma aidatı koşulu getirildiğini belirten ve bu konuyu yargıya taşıdıklarını anlatan Göçmen; “7. Dönem toplu görüşmelerinde de Memur Sen kendine üye olmayan tüm memurlardan dayanışma aidatını almak için kolları sıvadığını görmekteyiz. Buradan uyaralım; uluslararası sözleşmeler, İLO Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri kararları ortada iken bıkmadan, usanmadan ve en önemlisi utanmadan hangi yüzle size itibar etmeyen memurlardan dayanışma aidatı almayı hedefliyorsunuz? Belediye ve İl Özel İdaresi yöneticileri dayanışma aidatı maddelerine ne zaman ret vermeyi düşünüyorsunuz?

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK)’a bağlı Birlik Yerel-sen olarak yapılan hiçbir hukuksuzluğa göz yummadık yummayacağız! Üyelerimizin hakkını her platformda savunmaya devam ediyoruz. Hak Haklının Oluncaya Kadar Mücadele Devam Edecek!” diye konuştu.