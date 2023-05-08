Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı/Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Kamu çalışanlarının çözüm bekleyen konularının ele alındığı toplantıya; Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti Çorum Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı ve Zeki Gül, Ak Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Diyanet-Sen Genel Sekreteri Neslibey Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve sendika üyeleri katıldı.(Haber Merkezi)