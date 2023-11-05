Tahmini Okuma Süresi: dakika

Depremin vurduğu Hatay'da Memleket Partisi'nin il başkanlığı olarak kullanılan konteyner çalındı. İl Başkanı Halil Kılıç, "Maalesef bizim il başkanlığımızı çaldılar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi’nin Hatay İl Başkanlığı binası da yıkıldı. Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, partililere ve vatandaşlara hizmet etmek adına Antakya ilçesinde geçici olarak konteynerden yeni bir il başkanlığı binası kurdu. İddiaya göre Başkan Kılıç, diğer siyasi partilerin de il başkanlıklarının bulunduğu alana yerleştirdiği konteyneri bir süre sonra geldiğindeyse yerinde bulamadı. İl başkanlığı olarak kullanılan konteynerin çalındığını düşünen Başkan Kılıç, karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Başkan Kılıç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yazıklar olsun, Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteyneri çalınmıştır. Bu işi yapan veya yaptıranlara lanet olsun. Bizi böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız. Bu biline. Emniyet güçlerine gerekli şikayetlerimizi yaptık” paylaşımıysa sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kılıç, “Memleket Partisi Hatay İl Başkanıyım. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle il başkanlığımız yıkıldı. Altınözü kurucu ilçe başkanlığından il başkanlığı görevine atandım, genel merkez tarafından. İl başkanlığımızın merkezde olmasını istedik. Antakya'da il başkanlığımız için konteyner koyduk. Diğer siyasi partilerde yan tarafta gördüğünüz gibi diğer siyasi partilerin il başkanlıkları da var burada. Maalesef bizim il başkanlığımız çalındı. Bizim il başkanlığımız Altınözü’ndeydi, ilçe başkanlığımızla birlikte faaliyet gösteriyorduk. Buraya gelip konteynerimizi koyduk, konteyner geldiğimizde yoktu. Dört gün falan arayla görmedik yani. Konuyla ilgili direkt karakola gittik, şikayetçi olduk” dedi.

(Veysel Korkmaz - Ramazan İlın)