86 yaşındaki Mehriban Sakallı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Merhum Haydar Ali Başaran ve Elif Başaran’ın kızı, merhum Sadık Sakallı’nın eşi, Sedat Sakallı ve Zeliha Şahin’in anneleri olan Mehriban Sakallı’nın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. Cenaze, Körücek Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK