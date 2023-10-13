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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; “Mazlumlara dua, Filistin’e vefa. 13 Ekim Cuma (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin’de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükûnu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum”

Bu çağrının ardından tüm ülke genelindeki camilerde Sabah Namazı sonrası Mehmetçik ve Filistin için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ordu'da Yalı (Aziziye) Camii’nde düzenlenen ‘Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa’ sabah namazı buluşması programına katılarak, sabah namazını kıldırdı. Camideki cemaate hitap eden Erbaş, vatanın her yerinde bütün camilerde sabah namazı buluşması yapıldığını söyledi.



Kudüs ve Filistin’in büyük bir zulüm altında olduğunu belirten Erbaş: “Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım. Şehitler için, mazlumlar için terör mücadelesinde şehit olan güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz başta olmak üzere uzun zamandan beri büyük bir zulüm altında olan Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa Müslümanlarına ve şehitler için okunan binlerce hatmi şerifin duasını yapmak üzere bu cuma sabahı bütün camilerde toplandık. Allah hayırlı ve mübarek eylesin” diye konuştu.

Dünya kurulduğundan itibaren ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den (As) itibaren hak ve batıl mücadelesinin devam ettiğini, kıyamete kadar da süreceğini ifade eden Erbaş, önemli olanın insanların hak tarafında yer alması olduğuna değindi.



ERBAŞ: “MÜSLÜMANLAR

TEK YUMRUK OLMALIDIR”

Yapılan zulümlere karşı tüm Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten Erbaş, şunları söyledi: “Aynı mücadeleyi bir asrı aşkın zamandan beri ‘barışın yurdu’ diye Hz. Ömer zamanından beri isimlendirilen, ismini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım. Bizler, Türk milleti olarak düşüncesi farklı olabilir ama öteden beri Kudüs deyince hep kalbimiz başka atmıştır. Filistin deyince oradaki peygamberler gözümüzün önüne gelmiştir. Bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin denince orada yapılan zulümleri görmemek mümkün mü? Değil.”

Programa ayrıca Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.