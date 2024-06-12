Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığı’na, iş insanı-müteahhit Mehmet Ünal seçildi.

Seçim sonucu bir konuşma yapan yeni Başkan Mehmet Ünal, önceki Başkan Neslihan Yurdagül ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ederken, “Bu bir bayrak yarışıdır. Teslim aldığımız bayrağı daha yükseğe çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Üniversite öğrencilerimizi, İstanbul gibi dev bir metropolde yalnız bırakmamak ve Çorum ile İstanbul arasında köprü olmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadesini kullandı.

Ünal’ın başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nda Kurucu Başkan, yapımcı Mehmet Yıldırım, Tuncay Özkan, Adnan Alıç, Ahmet Cihat Yıldız, Tunay Özkan, Prof.Dr. İsmail Çağatay Çağlar, Doç.Dr.Muhammed Demirel, Emel Bilenoğlu, Esat İnkaya ve Av. Osman Oğuzhan Toker yer aldı. Denetim Kurulu ise, Av. Davut Mücahit, Erkan Bayram ve Azim Uysal’dan oluşturuldu.