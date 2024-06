Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin katkıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl içerisinde okullar tarafından 19 temada yapılan proje bazlı bilimsel çalışmaların yer aldığı Tematik bilim Şenliği sergisinin açılışı çeşitli etkinliklerle Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Sergi açılış programına Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, protokol üyeleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



KODEK "HIZLI OLANIN , YAVAŞ OLANI YENDİĞİ BİR DÜNYADAYIZ"

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gelişen dünya ve gelişen imkanlar dikkate alınarak 21. Yüzyıl eğitim ve öğretim niteliklerine sahip bireyler yetiştirmek amacı ile ‘Hayat boyu öğrenme’ diyerek bireylerin eğitim ve öğretimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Kodek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’ne hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne çıkmak için izlenecek yolun ilim ve fen olduğunu her zaman vurgulamıştır. Bu düşünceden hareketle ilim ve fenni ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacı ile aynı heyecanla çalışmaktayız.

Ülkemizi dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına taşıyacak temel unsur, bilim ve teknolojidir. Hızlı olanın, yavaş olanı yendiği bu dünyada her medeniyet kendi teknolojisini, her teknolojide kendi kültürünü ve değerini üretir. Keşfetmeye, araştırmaya, üretmeye devam eden her bilim insanımızın ve öğrencimizin yanında bulunacağız” dedi.

AŞGIN, “ŞENLİK SEVEN BİR MİLLETİZ, AMA BU ŞENLİK BAŞKA”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da konuşmasında, Şenlikleri seven bir milletiz. Şenlikte halay var, eğlence var. Ama öyle bir şenlik var ki ‘TEMATİK’ hem de bilim şenliği. Bu şenlik bir başka. Diğerlerini ne kadar seviyorsak bu şenliği daha fazla seviyoruz. Çünkü şen olmak için, eğlenmek için üretmek lazım bunun içinde bize bilim lazım, sanat lazım, kültür lazım, bir takım imkanlar lazım. Bunlar varsa, eğlence boyutlu şenlikler hakkımız, eğer bunlar yoksa şenlikler bizim için sadece hayal olur.

Belediye olarak bizlerde çocuklarımızın akademik olarak, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışan bir anlayışla hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

VALİ DAĞLI, “BU ÇALIŞMALARDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN EMEĞİ VAR”

Şenlikte konuşan Çorum Valisi Zülkif Dağlı’da 19 alanda tematik faaliyetleri burada gösterdiklerini belirterek, “Yıl boyunca öğretmenlerimizin uhdesinde, öğrencilerimizle beraber yapmış oldukları güzel projeler. Bu çalışmalarının bir bölümünü burada göreceğiz. Bunlarla ilgili AR-GE’de 19 alanla ilgili bir görevlimiz var. Okullarımız da bu projelerin takipleri yapılmakta. Sistemli bir çalışma var burada öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve öğrencilerimizin emeği var. Bunların hepsi birleşince güzel projelere dönüşüyor.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlama adına bir taraftan BİLSEM bir taraftan TEKNOFEST çalışmaları ve diğer farkındalık ve duyarlılığı arttırıcı çalışmalar ve pek çok alanda bir çok örneği burada göreceğiz. Bunların tamamını önemsiyoruz. Bu gün de sonuçlarını göreceğiz” dedi

Konuşmaların sonunda “Atıktan Tasarıma Projesi” kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.