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28’nci dönemde TBMM’ye giren ve Çorum’un sorunlarını gündeme taşıyan, Çorum için iktidar tarafından verilen fakat yerine getirilmeyen sözlerin takipçisi olan Mehmet Tahtasız, şimdi de vatandaş buluşmalarıyla halkın sorun ve taleplerini birebir dinleyecek.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, halk buluşmalarının ilkini 4 Eylül 2023, Pazartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında CHP Çorum İl Başkanlığı’nda gerçekleştirecek.

“GÖNÜL KAPIM DA MAKAM KAPIM DA AÇIK”

Çorumlu hemşehrilerinin sorun ve taleplerine siyaset üstü olarak baktığını dile getiren Tahtasız, “Seçildiğim günden bu yana Çorum’un çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşıma gayreti içerisinde oldum. İktidar tarafından seçim malzemesi yapılıp verilen sözlerin takipçisi oldum. Çarşıda, pazarda, sokakta, ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldim. Amacım siyaset üstü bir anlayışla elimden geldiğince, gücüm yettiğince vatandaşlarımızın derdine derman olmak. Gönül kapım da makam kapım da her zaman vatandaşlarımıza açık olacak. Belirli aralıklarla yapmayı planladığım halk buluşmalarıyla vatandaşımızın derdini birebir dinleyeceğim. Çorum’un bir evladı olarak şahsıma iletilen sorunları gündeme getirme ve çözme gayretinde olacağım. İlk buluşmamızı 4 Eylül Pazartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğim. Tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.