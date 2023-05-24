Firma Sahibi Süreyya Kavlu ve çalışanlarla sohbet eden Tahtasız, bir yandan 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek isterken, diğer yandan da seçim kampanyasında gördüğü sıcak ilgi ve destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Tüm seçmenleri 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına davet eden Tahtasız, Çorum’un hakkını alması için mücadele edeceğini, halkın milletvekili olacağını, hep birlikte Çorum’u geleceğe hazırlayacaklarını, ancak Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkemiz için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.