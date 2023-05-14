Uzun yıllardır Çorum MYO’da görev yapan Mehmet Aydınkal, üniversitenin Uluslararası Avrupa Birliği Projeleri’nde Türkiye’de sayılı isimler arasında yer alıyordu. Üniversitenin toplam projelerinden daha fazla kaynaklı proje üreten Aydınkal’ın vefatı, Çorum’da ve üniversite camiasında derin üzüntüye neden oldu.

AB projelerinin başarılı ismi Aydınkal’ın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen başarılı akademisyenlere ödül törenine çağrılmaması dikkat çekmişti.

Mehmet Aydınkal'ın cenazesi yarın (15 Mayıs 2023 Pazartesi günü) saat 10.00'da Çorum Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.