İYİ Parti Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, meclis üyesi seçildiklerinde ilk önem verecekleri işin köy yolları olduğunu dile getirerek, “köylerimizin yolları içler acısı. Bir çok köy yollardan muzdarip. Yol demek hizmet demek, medeniyet demek, kalkınma demektir” dedi.

ÇOK SAYIDA KÖYÜ ZİYARET ETTİ

Ali Rıza Ceylaner, beraberindeki partililerle birlikte; Kazıklıkaya, Celilkırı, Köprüalan, Altınbaş, Karapürçek, Çanakçı, Deller, Ömerbey, Cerit, Hacıbey, Karakeçili, Kertme, Tozluburun, Kumçelteği, Dereköy, Eskiören, Hacı Ahmetderesi, Ülkenpınarı, İnanözü, Dutköy, Arpalık, Seydim, Morsümbül, Bektaşoğlu, Bekaroğlu ve Seydimçakallı köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve muhtarlarla hasbıhal eden Ceylaner, köylülerin en çok yol, su, kilittaşı gibi yakınmalarına şahit oldu.

Bozuk yolları tek tek tespit eden Ceylaner, meclis üyesi seçildiğinde bunları gündeme getireceğini ve çözüm için seferber olacaklarını dile getirerek, bir köy veya kırsal alanın kaliteli yollara sahip olmasının önemine dikkat çekti. Yolun medeniyet, kalkınma, gelişme demek olduğunu anlatan Ceylaner, özellikle yol hizmetlerine önem vereceklerinin altını çizdi.

Köylerde yoğun ilgiyle karşılanan Ceylaner, “destek sizden, hizmet bizden” ifadesini kullandı.

Ceylaner’e ziyaretlerinde parti temsilcilerinden Nihat Öymen, İsmail Akbal ve Aliekber Demir de eşlik etti.