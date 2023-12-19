Toplantıda, hem yerel hem de ulusal konularda detaylı görüş alışverişi yapılarak, seçim öncesinde izlenecek stratejiler ele alındı.

Mecitözü'nün sorunlarına odaklanan toplantıda, bölgenin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Aynı zamanda, ilçenin bugüne kadar yapılan hizmetlerin değerlendirmesi yapılarak, eksiklikler ve iyileştirmeler üzerinde duruldu.

MHP aday adayı olan Okan Arık ve MHP ilçe teşkilatının bir araya gelmesi, seçim öncesinde birlik ve koordinasyonun önemini vurgulayarak, Mecitözü halkının beklentilerine uygun bir yönetim stratejisinin oluşturulması adına bir adım olarak değerlendirildi.