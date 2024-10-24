Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum-Amasya yolunun yapılması ile birlikte özellikle Amasya’dan gelen yolcu otobüslerinin ilçeye giremediğini söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ilçesinin yaşadığı sıkıntılar hakkında Karayolları Bölge Müdürü Serdar Ateş’e bilgi veren Aylar, “Amasya’dan Çorum’a devam eden araçlar Mecitözü’ne giremiyor. Doğudan gelen araçların Mecitözü kavşağından ilçeye girmesi gerekiyor. Şuan sadece çıkış yapılabiliyor, giriş ise yok. 14 bin nüfuslu ilçemiz bu konuda büyük bir mağduriyet yaşıyor” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ