DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu’nda barajların doluluk oranı hakkında bilgi verdi.

Yenihayat Barajı’nın doluluk oranının yüzde 36, Çorum Barajı’nın doluluk oranının yüzde 74, Alaca Barajı’nın doluluk oranının yüzde 22, Hatap Barajı’nın doluluk oranının yüzde 29, Koçhisar Barajı’nın doluluk oranının yüzde 8 ve Obruk Barajı’nın doluluk oranının yüzde 61 olduğunu kaydeden Yaroğlu, “Bu sene de yağışlar istediğimiz gibi olursa önümüzdeki yıl da su konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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