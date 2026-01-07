Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda yapılan genel kurulda Halil Piroğlu, üyelerin oylarıyla 4. kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası kongresi Gazi Düğün Salonu’nda esnafın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Halil Piroğlu, üyelerin oylarıyla yeniden oda başkanlığına seçildi.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür üstlenirken, katip üyeliklere Çelebi Özbek, Mustafa Çeker ve Ahmet Aylar seçildi. Kongreye Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Mecitözü Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muhammed Öz ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile gelir-gider cetvelleri ve bilançolar okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ardından yapılan seçimlerle yeni dönem yönetim ve denetim organları belirlendi.

Buna göre Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bülent Sözal, Aydın Özdek, Aslan Kara, Orhan Kaçan, İsmail Yıldırım ve Bayram Kaplan seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Sinan Özcan, Çelebi Özbek, İlyas Özer, Ahmet Kahveci, Mehmet Özmen, Hüseyin Kütük ve Mesut Çoban’dan oluştu. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Cevat Bakar, Ahmet Aylar ve Ali Çetin getirilirken; yedek üyeliklere Mesut Erdoğan, Yaşar Ceylan ve Kazım Karaca seçildi.

GÜR’DEN TEBRİK

Genel kurulda konuşan Divan Başkanı Recep Gür, oda seçimlerinin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tamamlanmasının esnaf teşkilatlarının gücünü artırdığını vurguladı.

Recep Gür, “Oda genel kurulları, esnafımızın demokrasi kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği platformlardır. Sağduyu, karşılıklı saygı ve ortak akılla hareket edildiği sürece esnaf camiamız daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı. Gür, yeniden göreve seçilen Başkan Halil Piroğlu ve yönetimini tebrik ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin ardından teşekkür konuşması yapan Piroğlu ise kendisine bir kez daha görev veren oda üyelerine teşekkür etti. Birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Halil Piroğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şoför esnafımızın hak ve menfaatlerini korumak için var gücümüzle çalışacağız. Esnafımızın sorunlarını yakından takip ederek ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Piroğlu, yeni dönemde oda hizmetlerinin geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunların çözümü için kararlılıkla çalışacaklarını da belirtti.

Muhabir: RIFAT KARA