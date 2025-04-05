ORTAOKULLARA YAPAY ZEKA DERSİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullar bünyesinde faaliyet gösterecek olan öğrencilerin görecekleri derslerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenlemeye göre 5. sınıflardan itibaren yapay zeka dersi geliyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNE GÜZEL HABER

Yapay zeka dersi ortaokullarda tüm kademelere getirilecek. Yapay zeka dersi bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından okutulacak. Mevcut durumda var olan ve 5., 6. sınıflarda zorunlu olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin varlığını devam ettirip etmeyeceği şimdilik belli değil. Konuyla ilgili olarak var olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin yanında zorunlu yapay zeka dersinin getirilmesi bilişim teknolojileri öğretmenlerinin normunu büyük bir oranda artıracak.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin kaldırılması durumunda bile bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okutacağı ders sayısı artacak. Var olan norm sorunu ciddi oranda çözülmüş olacak.