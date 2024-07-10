TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 72,78 artış gösterdi. Böylelikle inşaat maliyetleri 16 ayın en yüksek artışını kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 1,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık 72,78, aylık yüzde 1,11 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 71,51, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77,10 artış gösterdi.

TÜİK, Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80, işçilik endeksi yüzde 108,25 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65,09, işçilik endeksi yüzde 111,44 artış gösterdi.

Editör: HABER MERKEZİ