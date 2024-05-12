Erzurum Sebze Meyve Hali’nde esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bukalemun buldu. Esnafın durumu bölgedeki Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı birime bildirmesi üzerine olay yerine süratle ekip yönlendirildi. Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen canlı, aynı yolu özel bir kutu içinde tekrar kat ederek Antalya’da doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekipler tarafından özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için burada yoğun bakım şartlarında özel bir yaşam ortamı oluşturuldu. Klinikte bakımı yapılan ve beslenen bukalemun, Erzurum’un iklim şartlarında yaşamını sürdürme imkanı bulunmadığı için hazırlanan özel bir kutu içinde tekrar Antalya’ya gönderildi.

Bukalemun, Antalya’ya ulaştıktan sonra da Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrolden geçirildi. Kontroller sonrası herhangi bir problem tespit edilmeyen bukalemun, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

Editör: İHA AJANS