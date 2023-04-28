Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de Mart ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Mart ayında ülke genelinde ihracat %4,4, ithalat %3,4 artarken, Çorum’da 169.2 milyon dolarlık ihracat, 108.1 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Aynı dönemde Samsun’da 117,4 milyon dolarlık ihracat 149,6 milyon dolarlık ithalat; Tokat’ta 2,8 milyon dolarlık ihracat, 2,5 milyon dolarlık ithalat ve Amasya’da ise 16,6 milyon dolarlık ihracat, 5,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 0.9 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında yüzde 73,2 iken, 2023 Mart ayında yüzde 73,9'a yükseldi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,0'a geriledi.

(Haber Merkezi)